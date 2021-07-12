За сутки в России ликвидировано 130 лесных пожаров

ТАСС, 12 июля. Специалисты за сутки потушили в регионах России 130 лесных пожаров на площади около 42,5 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 130 лесных пожаров на площади 42 559 га. На 12 июля на территории Российской Федерации действовало 339 лесных пожаров на площади 766 734 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Наибольшие число и площадь пожаров по-прежнему зафиксировано в Якутии. Там сейчас действуют 160 пожаров на землях лесного фонда на площади 603,5 тыс. га. На Камчатке действует пять пожаров - там горит 42 144 га леса. В Магаданской области 28 лесных пожаров действуют на площади 30 669 га.

Помимо этого 11 пожаров площадью 19 106 га действуют на Чукотке, три пожара площадью 14 тыс. га действуют в Челябинской области, 11 пожаров на 7 021 га действуют в Иркутской области. Также пожары на землях лесного фонда зафиксированы Хабаровском крае, Красноярском и Пермском краях, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской, Мурманской Свердловской, Томской, Костромской, Омской, Кировской, Вологодской и Псковской областях, Забайкалье, Карелии, Башкортостане, Ямало-Ненецком автономном округе.

На тушении задействовано 8 139 человек, 1 303 единицы техники, 40 воздушных судов, еще 81 ведет мониторинг обстановки.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в восьми субъектах: на всей территории Челябинской области, Республики Саха (Якутия), в одном районе Республики Карелия, Иркутской области, Красноярского края, Камчатского края, Магаданской области и Чукотского автономного округа.