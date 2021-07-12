Бывшего вице-губернатора Сахалинской области отправили под арест

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Суд заключил бывшего заместителя губернатора Сахалинской области Дмитрия Федечкина под арест на два месяца в связи с уголовным делом о растрате. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Он (Дмитрий Федечкин - прим. ТАСС) арестован на два месяца", - рассказал собеседник агентства.

По данным правоохранительных органов, в отношении Федечкина заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному"). Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Дмитрий Федечкин переехал из Челябинска в Сахалинскую область в 2020 году и возглавил медиахолдинг регионального правительства - издательский дом "Губернские ведомости". Позднее по решению губернатора островного региона Валерия Лимаренко стал его заместителем по работе со СМИ. Ранее в правительстве такой должности не было. В начале 2021 года в отношении Федечкина началась доследственная проверка по поводу растраты бюджетных средств в "Губернских ведомостях", но уголовного дела тогда еще не было. В начале июня он ушел с поста замгубернатора области по собственному желанию и заявил, что будет "защищать свое честное имя". В Челянской области Дмитрий Федечкин был пресс-секретарем губернатора.