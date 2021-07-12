В Бразилии конфисковали рекордную партию марихуаны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июля. /ТАСС/. Рекордная партия марихуаны конфискована в Бразилии на территории муниципалитета Деодаполис (юго-западный штат Мату-Гросу-ду-Сул). Как сообщила в воскресенье на своем сайте газета Última Hora, в кузове грузовика, остановленного для досмотра, находилось 36,5 тонны наркотического вещества.

"Конфискация этой партии [наркотиков] свидетельствует о том, что правительство Бразилии идет правильным путем в борьбе с таким видом преступлений (наркотрафиком)", - заявил прессе министр юстиции и общественной безопасности южноамериканской страны Андерсон Густаву Торрес.

Крупная партия марихуаны была спрятана под грузом сои, который перевозил водитель грузовика. После задержания он сообщил полиции, что наркотик был загружен в одном из регионов Бразилии в районе границы с Парагваем. Его планировалось доставить в Сан-Паулу - самый густонаселенный бразильский мегаполис.

До последнего времени самым крупным грузом марихуаны был тот, который в прошлом году полиция также перехватила на территории Мату-Гросу-ду-Сул. Тогда правоохранительные органы конфисковали 33,3 тонны этого наркотика.

По данным бразильских властей, за последние два года в пограничных регионах страны конфисковано 870 тонн наркотиков и 113 млн упаковок с контрабандными сигаретами. Общая стоимость изъятой у преступников нелегальной продукции достигает на черном рынке почти $600 млн.