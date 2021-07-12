Площадь лесных пожаров в Югре выросла с 9 июля почти в 10 раз

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июля. /ТАСС/. В Югре зафиксированы 10 лесных пожаров на площади более 2,1 тыс. га, два из них локализованы на площади почти 1,8 тыс. га. Об этом в понедельник сообщил ТАСС первый заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов.

Утром в пятницу в Югре действовало четыре лесных пожара общей площадью 226 га, из них один был локализован на площади 10 га.

"По состоянию на 08:00 (06:00 мск) 12 июля на территории автономного округа действует десять лесных пожаров площадью 2 177,5 га, из них локализовано два на площади 1 796 га", - сказал собеседник агентства.

По данным на сайте регионального ГУ МЧС, с начала пожароопасного периода на территории Югры зарегистрировано 217 природных пожаров на общей площади 9 731,35 га.

Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в этом году с 23 апреля. Губернатор Югры Наталья Комарова с 21 мая ввела в регионе режим повышенной готовности из-за действующих лесных пожаров.