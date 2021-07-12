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СМИ: в Индии 20 человек погибли от ударов молний

Несколько человек пострадали от удара стихии, отмечает медиагруппа Би-би-си

ТАСС, 12 июля. По меньшей мере 20 человек погибли, многие пострадали от ударов молний в воскресенье в индийском штате Раджастхан. Об этом сообщила британская медиагруппа Би-би-си.

По ее информации, 11 человек стали жертвами удара стихии в городе Джайпур. Они фотографировались под дождем на вершине сторожевой башни форта Амбер XII века - популярной туристической достопримечательности. Когда ударила молния, там находились около 27 человек. Некоторые из них спешно спрыгнули на землю.

Кроме того, в воскресенье еще девять человек погибли от ударов молний в других населенных пунктах штата, указывает Би-би-си. С 2004 года, по информации медиагруппы, жертвами ударов молний в Индии стали примерно 2 000 жителей.

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