Жителя Челябинской области осудили на 17 лет за педофилию

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал жителя Чесмы виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра областной прокуратуры, распространенном в понедельник.

"Чесменский районный суд признал 60-летнего местного жителя виновным по ч. 3 ст. 135 ("Развратные действия"), ч. 1 ст. 134 ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"), п. "б" ч. 4 ст. 132 ("Иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") УК РФ. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, потерпевшими по делу признаны три девочки 13-15 лет. Преступления совершались в 2017-2018 годах.