В Южно-Сахалинске военные уронили на дорогу танк

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Военные в понедельник днем при транспортировке танка не уследили за его закреплением на седельном тягаче, в результате чего боевая техника упала на дорогу на въезде в Южно-Сахалинск. Об этом сообщили ТАСС в УГИБДД России по Сахалинской области.

"Уронили танк. Лежит на дороге", - рассказали в управлении. По предварительным данным, никто не пострадал. Проезжавшие мимо автомобили также не получили повреждений. На место необычного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

В интернете за считанные минуты распространились видеозаписи и фотографии, снятые на телефоны очевидцами. На них видно, что посреди проезжей части лежит танк. При падении боевая техника перевернулась. Дуло танка упирается в асфальт.