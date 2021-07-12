Главу "Газпром межрегионгаз Ставрополь" отпустили из-под домашнего ареста

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Генеральный директор "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергей Бондаренко отпущен из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Сергею Бондаренко изменена мера пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства, не уточнив иных подробностей.

Адвокат Сергея Бондаренко Александр Самухов подтвердил, что его подзащитному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. "В настоящее время Сергей Владимирович находится на своем рабочем месте", - отметил Самухов, отказавшись от иных комментариев.

Ранее Бондаренко был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата"), судом ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Затем уголовное дело передали для расследования в центральный аппарат СК России. Как ранее отметил адвокат, показания на Бондаренко дал его бывший заместитель, который проходит по делу о взятках и с которым следствием заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. "Якобы сам Бондаренко все ему рассказал, Бондаренко это отрицает. Иных доказательств о причастности Бондаренко не представлено. Также хотелось бы отметить, что в вину Бондаренко якобы вменяется присвоение машины 2009 года выпуска, подчеркиваю, возраст машины свыше 12 лет, купленной якобы по заниженной цене, да еще и якобы со скрученным пробегом", - сказал Самухов.

По версии следствия, Бондаренко выкупил автомобиль компании по заниженной стоимости. У служебного автомобиля 2009 года Toyota Land Cruiser 200 существенно увеличили пробег, одометр автомобиля при этом был поврежден, а стоимость машины уменьшилась. Через подставных лиц Бондаренко выкупил машину у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" за 890 тыс. рублей и передал ее своему отцу, в результате чего компании был причинен ущерб на сумму более 1,5 млн рублей. В пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия" журналистам сообщили, что членство Бондаренко в партии приостановлено до решения суда.