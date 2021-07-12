На Алтае погиб заведующий лабораторией института СО РАН

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Заведующий лабораторией одного из институтов Новосибирска погиб при туристическом переходе в составе группы на одной из крупнейших вершин Северо-Чуйского хребта Актру в Республике Алтай, сорвавшись в ущелье, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В результате камнепада произошло падение человека. Спасатели обнаружили место падения, но это на глубине 700 метров в ущелье, примерно 700 метров он пролетел", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, инцидент произошел в субботу, 10 июля. Для извлечения тела необходимо задействовать вертолет. Вопрос о его привлечении в настоящее время решается. Однако в Красноярске, откуда должен отправиться вертолет, наблюдается плохая погода, не позволяющая ему вылететь.

Туристы шли по собственному маршруту и почти закончили его, кроме мужчины никто из группы не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Погибший - Георгий Шевелев, работал заведующим лабораторией синтетической биологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. Информацию об этом ТАСС подтвердили в институте.