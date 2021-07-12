Мужчина подрался с охранником в ТЦ Петербурга из-за несоблюдения ограничительных мер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Молодой человек вступил в конфликт с охранником в торговом центре Санкт-Петербурга из-за несоблюдения ограничительных мер - отказа надеть маску. Полиция выясняет обстоятельства драки, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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"В полицию Выборгского района поступило сообщение о конфликте (драке) в торговом комплексе на Полюстровском проспекте между охранником и 21-летним мужчиной из-за несоблюдения ограничительных мер", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, оба участника конфликта опрошены полицией.

По информации региональных СМИ, инцидент произошел в торговом центре "Европолис". Мужчины поспорили после того, как охранник на входе отказался пропускать молодого человека без маски.

В Петербурге действуют ограничения по противодействию распространению коронавируса, согласно которым ведется контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и общественных местах.