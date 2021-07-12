Дело возбудили после избиения победительницы шоу "Пацанки" в центре Москвы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после избиения победительницы телешоу "Пацанки" Татьяны Бурой в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкового вреда здоровью из хулиганских побуждений)", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 12 июня неизвестные на 1-й Миусской улице в районе дома 20, строение 2, избили победительницу шоу "Пацанки" Татьяну Бурую. В результате происшествия девушка была госпитализирована в ГКБ им. Боткина. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и травму грудного отдела позвоночника.

Татьяна Бурая является участницей второго сезона телепроекта "Пацанки".