Пациент выпал из окна московской больницы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пациент одной из больниц на Шоссейной улице в Москве погиб, выпав из окна. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина, по предварительным данным, был заражен коронавирусной инфекцией.

"Сегодня около 08:40 из окна больницы на Шоссейной улице выпал пациент, по предварительной информации, зараженный коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина от полученных травм погиб. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые уточняют причины случившегося.