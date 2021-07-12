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Пациент выпал из окна московской больницы

От полученных травм мужчина погиб

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пациент одной из больниц на Шоссейной улице в Москве погиб, выпав из окна. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, мужчина, по предварительным данным, был заражен коронавирусной инфекцией.

"Сегодня около 08:40 из окна больницы на Шоссейной улице выпал пациент, по предварительной информации, зараженный коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина от полученных травм погиб. В настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые уточняют причины случившегося.

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