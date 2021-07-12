Открытое горение природных пожаров в Челябинской области ликвидировали

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение природных пожаров в Челябинской области, сохраняется тление отдельных очагов. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"В настоящее время открытого горения уже не наблюдается, сохраняются отдельные очаги тления, пожарные работают над их тушением", - сказал собеседник агентства.

В пятницу огонь от лесных пожаров в области распространился на два населенных пункта - Джабык и Запасное, сгорели 72 строения, в том числе 46 жилых. Большой ущерб нанесен населенному пункту Джабык, где огонь уничтожил 40 домов. За медицинской помощью обратились 18 человек, один житель поселка Джабык отказался покидать дом и погиб. Были эвакуированы 179 человек, в том числе 128 детей. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.