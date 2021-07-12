Sky: обвиняемых по делу о заговоре против короля Иордании приговорили к 15 годам тюрьмы

ТАСС, 12 июля. Суд государственной безопасности Иордании вынес в понедельник приговор двум подданным, вовлеченным в раскрытый спецслужбами 3 апреля заговор против короля Абдаллы II. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, обвиняемые - экс-глава канцелярии иорданского монарха, бывший министр финансов Басем Авадалла и член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид - признаны виновными в попытке "подрыва безопасности и стабильности иорданского общества и подстрекательстве к мятежу против королевского режима" и приговорены к 15 годам тюремного заключения.