В Подмосковье нашли сумку с телом женщины

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сумка с телом женщины обнаружена в пожарном шкафу жилого дома в Люберцах. Об этом сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"В правоохранительные органы Люберец поступила информация об обнаружении в пожарном отсеке многоэтажного жилого дома в Люберцах хозяйственной сумки с телом неустановленной женщины", - сообщили в ГСУ.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователь и криминалист осмотрели место происшествия и изъяли нож и хозяйственную сумку. Назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти женщины. Ведется розыск причастных к убийству.