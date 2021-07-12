На Ставрополье участкового подозревают в пытках задержанного электрошоком

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении участкового уполномоченного Изобильненского отдела полиции, подозреваемого в превышении полномочий. По версии следствия, он не менее 15 раз ударил электрошоком скованного наручниками задержанного, сообщили журналистам в понедельник в следственном управлении СК РФ по региону.

"По данным следствия, вечером 8 февраля этого года участковый, находясь в отделении полиции поселка Солнечнодольск, безосновательно, явно превышая свои полномочия, применил не менее 15 раз в отношении задержанного, пристегнутого наручниками к скамье, электрошоковое устройство, причинив последнему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении участкового возбуждено по п. "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Следователи осмотрели место происшествия, назначили несколько экспертиз.

В пресс-службе краевого управления МВД журналистам пояснили, что факт выявлен сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности краевого УМВД. Проводится служебная проверка, по результатам которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах внутренних дел.