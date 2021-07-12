В Новой Москве мужчина угрожал топором другому гражданину

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, угрожавшему топором другому гражданину во время конфликта возле магазина, сообщает в понедельник сайт "МВД-медиа".

"В дежурную часть МО МВД России "Московский" города Москвы поступило сообщение о том, что возле продуктового магазина на Кнутовской улице мужчина, вооруженный топором, угрожает другому гражданину убийством. В результате отработки жилого сектора недалеко от места происшествия участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого - 24-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что между мужчинами произошел конфликт, в результате один из них схватился за топор. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.