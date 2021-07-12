Бывший главврач крупнейшей в Забайкалье больницы получил девять лет колонии за взятки

ЧИТА, 12 июля. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы в понедельник приговорил к девяти годам колонии строгого режима и штрафу 27,4 млн рублей бывшего главврача крупнейшей в Забайкалье краевой клинической больницы Виктора Шальнева по делу о получении взяток, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУ СКР по региону Егор Марков.

"Как установлено следствием и судом, Шальнев использовал должностные полномочия главврача больницы для получения взяток от руководителя коммерческой организации в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования. Всего с 2016 по 2020 годы Шальнев получил взятки на общую сумму 13,7 млн рублей. Приговором суда Шальневу назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 27,4 млн рублей", - сказал Марков.

Дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере за незаконные действия").

Главврача задержали в Сочи в начале декабря 2020 года, и с тех пор он находился под стражей. Во время следствия Шальнев признал вину, однако заявил, что размер взятки был гораздо меньше 13,7 млн рублей.