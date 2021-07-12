В Алтайском крае мужчина ранил из ружья двух человек

ТАСС, 12 июля. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении местного жителя, который открыл огонь из ружья по группе молодых людей, в результате чего два человека, в том числе ребенок, пострадали. Злоумышленник задержан, сообщает управление СК РФ по региону.

"Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Ребрихинского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью 11 июля в одном из кафе между незнакомыми мужчинами в состоянии алкогольного опьянения произошел конфликт. В результате один из мужчин, поехал домой, взял ружье и вернулся искать обидчиков, он увидел компанию молодых людей и открыл по ним огонь. Молодые люди смогли скрыться, однако двое из них пострадали, одним из пострадавших оказался несовершеннолетний. Сейчас они находятся в больнице.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в управлении.