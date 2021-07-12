Женщину сбила собственная машина на парковке в Москве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Женщина попала под колеса собственной машины на парковке на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"На улице Туристской во дворе дома 8, корпус 1, женщина 1981 года рождения припарковала свой автомобиль марки "Тойота", забыв при этом перевести коробку передач в положение "паркинг". Когда женщина вышла из автомобиля, иномарка начала движение", - сообщили в ГАИ.

В результате женщина попала под машину. Она получила переломы обеих голеней и бедра.