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Женщину сбила собственная машина на парковке в Москве

Пострадавшая получила переломы обеих голеней и бедра

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Женщина попала под колеса собственной машины на парковке на северо-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"На улице Туристской во дворе дома 8, корпус 1, женщина 1981 года рождения припарковала свой автомобиль марки "Тойота", забыв при этом перевести коробку передач в положение "паркинг". Когда женщина вышла из автомобиля, иномарка начала движение", - сообщили в ГАИ.

В результате женщина попала под машину. Она получила переломы обеих голеней и бедра.

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