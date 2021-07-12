Предварительный ущерб от лесных пожаров в Башкирии превысил 3 млн рублей

УФА, 12 июля. /ТАСС/. Количество лесных пожаров в Башкирии в 2021 году выросло в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом, предварительный ущерб превысил 3 млн рублей. Это связано с аномальной жарой и отсутствием осадков, сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник.

"В связи с аномально резким повышением температуры воздуха и отсутствием осадков в текущем году пожароопасный сезон в лесах открыт уже с 15 апреля. В прошлом году первый пожар возник 1 мая. С начала пожароопасного сезона в связи с экстремальными температурами и высокой ветровой нагрузкой количество дней с высоким и чрезвычайно высоким классом пожарной опасности составило 59 дней, в 2020 году - 20 дней. Поэтому количество пожаров в лесном фонде в текущем году превышает прошлогодний показатель почти в 4,5 раза и составляет на сегодня 205 лесных пожаров на общей площади 2 323 га", - сообщил Шарафутдинов.

До 45%, или более 90 случаев возникновения пожаров, приходится на природный фактор, в основном это грозы, 80 случаев - неосторожное обращение с огнем жителей, 30 - переход огня с земель сельхозназначения и других категорий. Оперативность тушения возгораний составляет 82%, что выше норматива на почти 30%. "По предварительным данным ущерб, нанесенный лесному фонду от пожаров, составляет 3,1 млн рублей. Значение целевого показателя по федеральному проекту "Сохранение лесов" - не более 17,3 млн рублей", - добавил министр.

Для борьбы с пожарами в лесном фонде на территории республики введен особый противопожарный режим, в ряде муниципалитетов ограничено пребывание в лесу. По словам Шарафутдинова, в июле, по прогнозу, на всей территории республики не ожидается существенных осадков, возможно шквалистое усиление ветра и увеличение числа районов с чрезвычайной пожароопасностью.