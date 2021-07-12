Бывшего директора Фонда капитального ремонта Приморья поместили под стражу

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Суд в Приморье изменил меру пресечения для бывшего директора краевого фонда капитального ремонта, обвиняемого в превышении полномочий и получении взятки, с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

Отмечается, что в марте для обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, но в июне суд отказал в ходатайстве о его продлении, мера пресечения изменилась на домашний арест.

"Не согласившись с таким решением, прокурор оспорил его в апелляционном порядке. Приморский краевой суд с учетом мнения прокурора постановление отменил, ходатайство следователя удовлетворил, продлив срок содержания под стражей. В настоящее время обвиняемый находится под стражей в следственном изоляторе", - говорится в сообщении.

Экс-директор краевого фонда капитального ремонта, по версии следствия, с января по сентябрь 2020 года покровительствовал, а также способствовал успешной предпринимательской деятельности коммерческой организации, которая занималась реализацией элементов кровли и других строительных материалов. Также, по версии следствия, с 5 февраля 2020 года по 19 марта 2021-го он получил через посредника взятку на сумму 2,2 млн рублей за общее покровительство: помощь в заключении договоров на капремонт многоквартирных домов в Приморье и на капремонт конкретных домов с определенной коммерческой организацией, а также за обеспечение приемки выполненных по договорам работ. Кроме того, деньги были получены за регулярную и незамедлительную оплату коммерческой организации работ, выполненных по заключаемым с фондом договорам.