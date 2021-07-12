В Петербурге пострадали пять человек из-за падения строительной тележки на крышу столовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Строительная тележка пробила потолок в столовой, пристроенной к зданию бизнес-центра в Петербурге. В результате происшествия пострадали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Произошло падение строительной тележки с рядом строящегося здания [на крышу столовой], пристроенной к бизнес-центру "Цеппелин". Крыша столовой была пробита. В результате происшествия пострадали пять человек", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в управлении, происшествие произошло по адресу: ул. Стартовая, д. 6Б. В одноэтажной столовой (площадь 320 кв. м) в момент происшествия находились 20 посетителей и восемь человек персонала. Медики осмотрели четырех пострадавших, те от госпитализации отказались, а еще один человек с порезами госпитализирован.