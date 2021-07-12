В аквапарке Казани пятеро детей отравились хлоркой

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Пятеро детей отравились в понедельник хлоркой в казанском аквапарке "Ривьера", один находится в реанимации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Из аквапарка "Ривьера" в лечебные учреждения доставлены шесть человек. Один ребенок госпитализирован в отделение реанимации ДРКБ в стабильно-тяжелом состоянии. Четверо детей в среднем состоянии находятся в приемном отделении ДРКБ под наблюдением, планируется госпитализация. Один взрослый доставлен в ГКБ №7, находится на обследовании", - сказали в пресс-службе.

Позже в пресс-службе Минздрава уточнили, что трое детей, доставленные из аквапарка, отказались от госпитализации, их состояние удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. В ведомстве добавили, что двое детей остаются в ДРКБ под наблюдением врачей, один взрослый доставлен в городскую больницу №7.

Прокуратура Казани инициировала проверку по факту отравления детей в парке Ривьера, сообщили в ведомстве. Обстоятельства выясняются, будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Следственный комитет в Татарстане возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В СК рассказали, что на место выехала следственная группа.