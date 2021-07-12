СК возбудил дело из-за стрельбы в палаточном лагере в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после проверки сообщений СМИ о стрельбе в воздух из ружей в палаточном лагере в селе Корнилово Новосибирской области. Об этом в понедельник сообщили журналистам в региональном следственном управлении СК России.

"По результатам проведенной доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о стрельбе в воздух из ружей вблизи палаточного лагеря в районе села Корнилово Болотнинского района Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что с 5 по 7 июля на территории Корниловского муниципального образования проходил выездной военно-спортивный туристический семинар патриотической направленности "Патриот 2021", в котором приняли участие 42 человека, из них 27 несовершеннолетних в возрасте от 12 лет. Организатором и ответственным за проведение являлось МКУ "Молодежный центр".

6 июля группа неустановленных лиц приблизилась к месту проведения семинара и на расстоянии около 70-100 м произвела в воздух около 8-10 выстрелов из оружия. В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, оружие, опросили очевидцев, изъяли документы, подтверждающие законность использования оружия.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, в действиях руководителя "Молодежного центра" выявили нарушения при организации похода. О мероприятии не были проинформированы соответствующие органы, в частности отделы МВД, территориальные органы Росгвардии и МЧС России. При этом учреждение не является палаточным лагерем и не входит в официальный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.

"Руководитель военно-патриотического клуба "Юный армеец", учитель биологии МБОУ СОГ № 2 города Болотное действовал исключительно по собственной инициативе и о своих действиях не информировал ни руководство школы, ни руководство Болотнинского района. В настоящее время он исключен из состава штаба местного отделения Болотнинского района Новосибирского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". До конца разбирательств он отстранен от руководства клубом "Юный армеец", - сообщили в пресс-службе.

О ситуации

Ранее СК и прокуратура в Новосибирской области организовали проверки по сообщениям СМИ о стрельбе в воздух из ружей в палаточном лагере в селе Корнилово Болотнинского района. Сообщалось, что, по предварительным данным, 5 июля в лагерь ворвались четверо подростков и начали стрельбу в воздух. Глава Болотнинского района Новосибирской области Виктор Франк назвал произошедший инцидент "детской шалостью" и "баловством". Подростки хотели подшутить над детьми, находящимися в лагере, сообщил Франк в разговоре с ТАСС.