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ВККС дала согласие на возбуждение дела против судьи Арбитражного суда Москвы

Елене Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) согласилась на возбуждение уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат. Об этом ТАСС сообщили в ВККС.

"ВККС удовлетворила представление председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Кондрат Елены Николаевны по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Кондрат вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье - 12 лет лишения свободы.

Согласно российскому законодательству, судьи являются спецсубъектами, дело против них может быть возбуждено только с согласия ВККС на основании запроса председателя СК РФ.

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