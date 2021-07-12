Лесные пожары в Челябинской области повредили два памятника природы

ЧЕЛЯБИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Региональные памятники природы Челябинской области - Аненский заказник и Джабык-Карагайский бор повреждены лесными пожарами, которые за последние три дня прошли порядка 14 тыс. га на территории региона. Об этом журналистам в понедельник сообщили в министерстве экологии региона.

Пожары в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области локализованы на площади 14 тыс. га. На текущий момент открытого горения нет.

"На юге области <…> к сожалению, от огня пострадали региональные памятники природы - Аненский заказник и Джабык-Карагайский бор. Во время ликвидации пожаров специалисты МЧС, ГУ Лесами, ОГУ "Особо охраняемые природные территории", волонтеры активно работали не только по ликвидации и недопущению новых очагов возгораний, но и помогали спасать диких животных, которых после реабилитации отпускали в дикую природу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после ликвидации лесных пожаров сотрудниками Министерства экологии Челябинской области, экспертами, учеными будет дана оценка причиненного природе вреда на данных объектах. Далее будут предложены мероприятия по реабилитации и восстановлению природных территорий. "В любом случае, Челябинской областью будут приняты все исчерпывающие меры по восстановлению памятников природы", - заверили журналистов в министерстве.

Джабык-Карагайский бор представляет собой реликтовые остатки древних лесных массивов, некогда сплошь покрывавших обширные пространства от восточных склонов Южного Урала до предгорий Алтая.

Анненский заказник - особо охраняемая природная территория Челябинской области, располагается на территории Карталинского и Нагайбакского муниципальных районов.