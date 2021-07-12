Один из участников крупного ДТП в Удмуртии был в состоянии опьянения

ИЖЕВСК, 12 июля. /ТАСС/. Один из участников крупного ДТП в Удмуртии, в результате которого пострадали 10 человек, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в понедельник сообщает первый отдел регионального управления ГИБДД.

Авария произошла днем в воскресенье на 70-м км автодороги Можга - Елабуга, столкнулись грузовик Volvo, Renault Duster, Chevrolet Aveo и молоковоз ГАЗ. Всего пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Двое из пострадавших отказались от госпитализации.

"При проведении освидетельствования в медицинском учреждении у водителя автомобиля Renault Duster было установлено состояние опьянения (результат - 0,26 мг/л). В настоящее время по факту происшествия сотрудниками полиции проводится расследование", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее со ссылкой на предварительные денные Госавтоинспекции сообщалось, что водителя грузового автомобиля могла укусить пчела, в результате он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями.