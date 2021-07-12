В Москве криминальному авторитету предъявили обвинение в убийстве 12-летней давности

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московские следователи предъявили обвинение в убийстве 12-летней давности криминальному авторитету Рашиду Исмаилову. Об этом журналистам сообщила в понедельник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В отношении Исмаилова расследовалось уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), в рамках которого установлена его причастность к убийству, совершенному в 2009 году. В связи с этим его действиям дана дополнительная квалификация по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия")", - сказала она.

Исмаилов с 2013 года на протяжении семи лет являлся вором в законе с криминальным прозвищем Рашад Гянджинский. "Занимая высшее положение в преступном мире, имея соответствующий криминальный статус, Исмаилов осуществлял пропаганду криминальной субкультуры, назначал других лиц на нижестоящие уровни преступной иерархии, обеспечивал наполнение общей материальной базы (так называемого общака), за счет которой осуществлял финансовую поддержку лиц, содержащихся в следственных изоляторах и местах лишения свободы, организовывал и проводил "воровские сходки", - сказала Иванова.

Также установлено, что вечером 13 мая 2009 года Исмаилов вместе с сообщником приехал к одному из кафе на Измайловском шоссе, где расстрелял автомобиль из огнестрельного оружия. В результате были убиты двое мужчин. Следователи провели дополнительные допросы свидетелей, необходимые исследования, позволившие установить причастность Исмаилова к этому убийству. "Следствие полагает, что мотивом совершения преступления послужила месть на почве личных неприязненных отношений, поскольку Исмаилов считал, что потерпевшие причастны к убийству его близкого знакомого", - сообщила Иванова.

Следователи устанавливают причастность Исмаилова к совершению других преступлений на территории столицы.