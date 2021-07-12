Пожарные потушили полностью сгоревший автобус на западе Москвы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пожарные потушили загоревшийся на светофоре автобус на западе Москвы, он полностью сгорел. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

"Автобус остановился перед светофором, когда началось возгорание. Автобус сгорел полностью, его уже потушили, на месте работает один пожарный расчет", - сообщили в ГАИ.

По данным Госавтоинспекции, пожар произошел на Минской улице около дома 16. "Наши сотрудники обеспечивают безопасность дорожного движения и бесперебойный проезд транспорта. Из двух полос едет одна, но затруднений в движении не наблюдается", - отмечается в сообщении.

В момент возгорания в салоне были семь человек, они оперативно эвакуировались. Причины пожара устанавливаются.

В официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта уточнили, что автобус был полностью исправен и прошел техосмотр перед выходом на линию.

"Около 14:50 на Митинской улице, 14 произошло возгорание автобуса, следовавшего по маршруту № 741. <...> Автобус перед выходом на линию прошел технический осмотр и был полностью исправен", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. Подробности произошедшего установят специалисты Мосгортранса. "Никто не пострадал. Водитель автобуса, заметив возгорание, остановил автобус и оперативно вывел всех пассажиров", - отмечается в сообщении.