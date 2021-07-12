Лесной пожар в Суоярвском районе Карелии локализовали на площади 470 га

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 июля. /ТАСС/. Пожар в Вешкельском лесничестве на территории Суоярвского района Карелии к понедельнику удалось локализовать на площади 470 га. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

В Суоярвском районе со среды, 7 июля, действует режим ЧС из-за крупных лесных пожаров. В четверг ведомство сообщало, что площадь возгорания в Вешкельском лесничестве превысила 200 га.

"Пожар в Суоярвском районе в Вешкельском лесничестве действует шестые сутки. В настоящее время он локализован на площади около 470 га. Ситуация стабилизировалась", - говорится в сообщении.

Огонь в лесу был обнаружен 6 июля в 16:00 с патрульного самолета. На тот момент площадь возгорания составляла 8 га. Уже на следующий день пожар получил категорию крупного. С пятницы в Суоярвский район привлекли 118 человек, в том числе 45 десантников-пожарных Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов, силы арендаторов лесных участков ("Соуярвский леспромхоз", АО "Запкареллес", ПАО "Россети", ООО "Карлис-Вяртсиля", ООО "Форест Трэвэл", ЗАО "Шуялес"), а также специалистов МЧС.

"Благодаря совместным усилиям по периметру пожара были сделаны минерализованные полосы на протяжении 22 км, проведен встречный отжиг. Благосклонны были погодные условия - вчера в месте пожара прошел сильный дождь", - отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Суоярвском районе в течение месяца не было осадков, что осложняло борьбу с огнем. Угрозы для населенных пунктов не было.

Для оценки ситуации и разработки плана по полной ликвидации пожара 12 июля запланирован облет территории лесничества самолетом Cessna. Режим ЧС в районе пока сохраняется.

Ситуация с лесными пожарами в республике

По данным Минприроды, за минувшие выходные в Карелии произошел 21 лесной пожар на площади 37 га. С 9 по 11 июля возгорания фиксировали в Муезерском, Сегежском, Кондопожском, Сортавальском, Лахденпохском, Беломорском, Медвежьегорском, Пряжинском, Костомукшском, Калевальском и Суоярвском районах. К утру понедельника действующими остаются 15 пожаров. Причинами, по предварительным данным, стали нарушение правил пожарной безопасности в лесах, переход огня на ЛЭП, а также гроза. С начала сезона всего в лесах республики возникло 140 пожаров на общей площади 1 163,7 га. В прошлом году на эту дату были зафиксированы 108 возгораний на площади 447,4 га.