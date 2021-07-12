В Москве полиция пресекла сбыт поддельных медотводов от вакцинации против коронавируса

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции пресекли на юго-востоке Москвы продажу поддельных медицинских отводов от вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным главка, полицейские нашли в интернете объявление о продаже медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции без прохождения медобследования. "Полицейские договорились о сделке на Ташкентской улице. На встречу пришел мужчина, который передал две именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник. Гражданин пояснил, что работает курьером одной из служб доставки, а данную посылку получил для транспортировки от неизвестного гражданина. Установлено, что изъятые документы указанным медицинским учреждением не выдавались", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").

"Оперативниками проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление организатора и соучастников противоправной деятельности. Максимальное наказание, предусмотренное за данное противоправное деяние, - лишение свободы сроком до двух лет. Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с законодательством уголовная ответственность предусмотрена не только за оборот и изготовление, но и за использование поддельных документов", - заключили в пресс-службе.