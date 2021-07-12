В Кемерове завели уголовное дело из-за поставок поддельных продуктов в школы и детсады

КЕМЕРОВО, 12 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в Кемерове по результатам прокурорской проверки муниципального предприятия "Комбинат питания", которое организовывает поставки продуктов в школы и детсады. Установлено, что в образовательные учреждения поступали поддельные молочные продукты, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

"Установлено, что между МБУ "Комбинат питания" и коммерческими организациями были заключены муниципальные контракты на поставку продуктов питания (сливочное масло, творог) для школ и детских садов г. Кемерова. В 2021 году МБУ "Комбинат питания" получило данные продукты, однако согласно лабораторным испытаниям и экспертному заключению товары не являются сливочным маслом и творогом, они фальсифицированы. В результате преступных действий бюджету г. Кемерова причинен материальный ущерб в размере более 26 млн рублей", - говорится в сообщении.

Фигурантами уголовного дела являются четверо человек - представители компаний-поставщиков. Двое из них заключены под стражу, еще двое находятся под домашним арестом. Также прокурор Кемерова объявил главе города предостережение о недопустимости использования фальсифицированной продукции для питания детей в образовательных учреждениях.

Как сообщал ТАСС, в июне аналогичное уголовное дело о поставках поддельного сливочного масла в школы было возбуждено в другом крупном городе Кемеровской области - Новокузнецке. В областной прокуратуре ТАСС пояснили, что продукты в города поставлялись разными компаниями. Однако в обоих случаях потраченные на поддельные продукты питания средства были выделены из бюджета для организации бесплатного питания детей из многодетных семей по федеральному проекту "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография".