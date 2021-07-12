В Москве задержали сотрудника Центральной таможни за получение крупной взятки

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Главный госинспектор отдела Центральной таможни задержан и отправлен под домашний арест за получение взятки в размере 500 тыс. рублей.

"Следствием установлено, что в период, предшествовавший апрелю 2021 года, к обвиняемому обратился гендиректор крупной компании, специализирующейся на таможенном оформлении и логистике, с просьбой оказать содействие в решении вопросов, связанных с выпуском деклараций на товары за материальное вознаграждение", - сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Впоследствии главный инспектор отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 4 центрального таможенного поста Центральной электронной таможни, несмотря на неправильно заполненные документы, выпускал декларации на товары компании, хотя обязан был инициировать проведение проверочных мероприятий, в том числе в рамках применения системы управления рисками ФТС России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), по которой ему грозит до восьми лет лишения свободы.

"По ходатайству следователя обвиняемому уже избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния он признал в полном объеме", - сообщила Марковская.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, фигурант намеревался получить 500 тыс. рублей, но при получении части денег был задержан.