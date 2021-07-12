В Кургане завели уголовное дело о неуплате 66 млн рублей налогов

ТАСС, 12 июля.. Курганские правоохранительные органы обвинили бывшего генерального директора коммерческой организации по производству алкогольных напитков из соседнего региона в уклонении от уплаты 66 млн рублей налогов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации из соседнего региона, осуществляющей производство алкогольных напитков, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов с организации". По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, являясь генеральным директором вышеуказанного предприятия, уклонился от уплаты НДС за 2-й и 3-й кварталы 2016 года. Обвиняемый включил в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения о заключении фиктивных сделок с организацией, фактически не осуществляющей финансово-хозяйственной деятельности, увеличив таким образом право на налоговый вычет и уменьшив сумму НДС к уплате. В результате в бюджетную систему России не уплачен налог на сумму более 66 млн рублей, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на принадлежащее организации имущество наложен арест на сумму более 66 млн рублей.