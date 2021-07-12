МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о договорном футбольном матче

ТАСС, 12 июля. МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о проведении договорного футбольного матча между клубами "Чайка" и "Черноморец", прошедшего в 2019 году. Об этом сообщается на сайте "МВД-Медиа".

"Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование первого в России уголовного дела, возбужденного по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования - футбольного матча, который состоялся в мае 2019 года на территории Ростовской области в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги", - сообщает ведомство.

В ходе следствия установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" вступил в сговор с главным тренером команды "Черноморец". За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей", - приводится на сайте цитата официального представителя МВД России Ирины Волк.

Так, следствие считает, что тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) в ходе экспертизы пришел к выводу, что футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч. "Спортсмены занимали заведомо неправильные позиции на поле, предоставляя возможность игрокам команды противника свободно провести атаки. В результате футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1", - добавили в МВД.

Бывшему тренеру и шестерым экс-игрокам команды "Черноморец" предъявлено обвинение по ст. 184 УК РФ ("Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса"), они находятся под подпиской о невыезде. Максимальный срок за получение спортсменом денег составляет пять лет лишения свободы со штрафом в размере до 100 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В рамках расследования проанализированы заключения РФС, назначены необходимые судебные экспертизы, проведено более 150 допросов и очных ставок, на территории семи регионов осуществлено более 40 обысков и выемок документов (в частности, в офисах футбольных клубов, по местам жительства игроков, руководителей спортивных команд и подозреваемых). При этом расследование уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" продолжается.