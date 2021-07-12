Замеры воды в аквапарке Казани не выявили опасной концентрации веществ

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Замеры показателей воды в аквапарке Казани не показали каких-либо нарушений после обращения за медпомощью шести человек. Об этом сообщила руководитель отдела маркетинга ТРК "Казанская Ривьера" Рузиля Риманас.

"Сразу, в тот же момент, как люди обратились в медпункт, нашими службами были сделаны замеры показателей каких-то посторонних веществ в воде. И превышение каких-либо показателей не было выявлено", - сообщил представитель аквапарка.

Она добавила, что после произошедшего аквапарк временно приостановил работу. После того, как работники аквапарка убедились в безопасности воды, прием посетителей возобновили, уточнила Риманас.

В Казани из аквапарка "Ривьера" 12 июля госпитализировали шестерых человек, в том числе пятерых детей. Предварительно, из-за отравления хлоркой. Один взрослый и четверо детей от нахождения в стационаре отказались, отпущены под медицинское наблюдение. Один ребенок остается в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ.