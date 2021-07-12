Дело об избиении тамбовского экоактивиста передали в СК

ТАМБОВ, 12 июля. /ТАСС/. Дело о нападении на экоактивиста Романа Герасимова, протестующего против строительства мусорного полигона под Тамбовом, передано в следственное управление СК по Тамбовской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в силовых структурах региона.

"Полиция региона передала дело Герасимова в Следственный комитет, в рамках него проводятся необходимые следственные мероприятия", - сообщил собеседник агентства. В СК по Тамбовской области эту информацию в настоящий момент не комментируют.

Ранее сообщалось, что экоактивист Герасимов был избит и ранен ножом утром 1 июля возле своего дома в селе Березовка под Тамбовом. Вместе с жителями Дегтянского сельсовета Сосновского района Тамбовской области активист протестует против строительства мусорного полигона. После нападения неизвестных Герасимов был госпитализирован и прооперирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Все четверо подозреваемых арестованы.