В Красноярске восемь человек эвакуировали из магазина из-за разлитого растворителя

КРАСНОЯРСК, 12 июля. /ТАСС/. В Красноярске из-за разлива диметилформамида, вещества второго класс опасности, из магазина эвакуировали восемь человек. ПДК превышен в 11 раз, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение о неизвестном запахе в магазине на бульваре Солнечном, 6, поступило в 17:40 мск. На место направлен автомобиль химической разведки специализированной пожарно-спасательной части.

"Установлено, что при входе в магазин "Батон" обнаружен разлив вещества, проведен анализ воздуха, обнаружено вещество диметилформамид (второй класс опасности, используется как растворитель), превышение ПДК в 11 раз. Место происшествия оцеплено, из помещений магазина эвакуированы восемь человек", - сообщили в главке.

По данным пресс-службы, будет проведена обработка места разлива сорбентом, сорбент будет собран и вывезен для утилизации.