Перебои с водоснабжением возникли в районе Ставрополья из-за ливней

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Обильные осадки привели к нарушению режима водоснабжения населенных пунктов в Кочубеевском округе Ставрополья. Проблемы возникли на реке Кубань, сообщил в своем Instagram министр ЖКХ края Роман Марченко.

"Напряженной остается ситуация с водоснабжением в нескольких населенных пунктах Кочубеевского округа, получающих воду из реки Кубань. Потребители отмечают снижение давления или перебои в подаче ресурса. В связи с паводковой ситуацией, вызванной ливневыми дождями в предгорьях Кавказа, уровень воды в реке Кубань приблизился к критической отметке, мутность воды в реке достигла 3 600 мг/л", - написал он.

По информации пресс-службы краевого министерства ЖКХ, в результате увеличилось время фильтрации воды, поступающей на очистные сооружения. Для уменьшения времени фильтрации проводится обработка воды реагентами с оптимальной дозировкой, увеличено количество промывок фильтров.

"В этой ситуации нужно ждать, когда вода в реке придет в норму. Для жителей организован бесплатный подвоз воды автоцистернами. Имеющийся парк спецтехники усилен десятикубовой автоцистерной ПАСС СК", - поясняют в министерстве.

В начале июля в Ставропольском крае прошли ливни с градом и порывами ветра до 27 м/с. В результате в нескольких территориях подтопило придомовые территории, ветром были повреждены крыши домов.