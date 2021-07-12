В МЧС сообщили, что лесные пожары в Якутии пока не угрожают деревням

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Угрозы населенным пунктам Якутии от лесных пожаров нет, но ситуация может измениться, как произошло в Челябинской области. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

"Наиболее остро вопрос сейчас стоит по Республике Саха (Якутия). По данным на текущий момент, угрозы населенным пунктам нет. Но как мы видим по Челябинской области, ситуация может меняться молниеносно - в течение нескольких часов, нескольких минут может измениться, но она находится на постоянном контроле", - сказал он.

Денисов подчеркнул, что пожарные и местные власти делают все, чтобы ситуация с лесными пожарами в Якутии оставалась стабильной.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев в эфире "России-24" сообщил, что в республике сейчас ведутся работы по тушению 73 природных пожаров на площади 488 тыс. га, за последние сутки локализовано 16 на площади около 25 тыс. га. К тушению привлечено около трех тыс. человек, задействовано свыше 300 единиц техники. В Якутию переброшено четыре вертолета Ми-8 с водосливными устройствами, также работает самолет Ан-26 "Циклон" для искусственного вызывания осадков.

В целом по стране, по данным Денисова, обстановка с лесными пожарами достаточно сложная. Режимы ЧС, по его словам, не введены ни в одном регионе, но в 48 введен особый противопожарный режим и частично - на территории 14 регионов. В огнем борются около восьми тыс. человек, порядка 1,5 тыс. единиц техники, включая 40 воздушных судов. "Сил и средств достаточно, и создан резерв на случай возникновения нештатных ситуаций", - отметил замглавы МЧС.