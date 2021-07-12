Все природные пожары в Челябинской области потушены

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали все природные возгорания на территории Челябинской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"На территории Челябинской области ликвидированы все природные пожары в 19:00 мск. Общая площадь пожаров в Карталинском и Нагайбакском муниципальных районах составляла 14 000 га", - сказали в ведомстве.

Огонь от лесных пожаров в Челябинской области 9 июля распространился на два населенных пункта - Джабык и Запасное. За медицинской помощью обратились 18 человек, один житель поселка Джабык отказался покидать дом и погиб. Были эвакуированы 179 человек, в том числе 128 детей. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.