Мосгорсуд отпустил из СИЗО под домашний арест четверых фигурантов дела о торговле детьми

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московский городской суд перевел из СИЗО под домашний арест четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, среди которых трое врачей и глава медицинского центра. Как уточнил ТАСС адвокат обвиняемых Игорь Трунов, срок домашнего ареста обвиняемым установлен до 14 октября.

"Московским городским судом изменена мера пресечения врачам Юлиане Ивановой, Лилии Панаиоти, урологу частной клиники NGC Тарасу Ашиткову и гендиректору Европейского центра суррогатного материнства Владиславу Мельникову. Апелляционная инстанция установила им срок домашнего ареста до 14 октября", - сказал защитник.

По его словам, Мосгорсуд принял такое решение в связи с тем, что срок ареста фигурантам продлевался ранее по одним и тем же основаниям. "Это значит, что следствие на сегодняшний день так и не смогло найти доказательств вины в действиях наших подзащитных", - резюмировал адвокат.

Под арест в СИЗО были отправлены врачи-акушеры и сотрудники компании, предоставляющие в столице услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО): Валентина Чернышова, Кирилл Анисимов и Роман Емашев, Лилия Панаиоти, Тарас Ашитков, Юлиана Иванова и Владислав Мельников. Татьяна Блинова находится под домашним арестом. Основной фигурант, Константин Свитнев, который лично связался с ТАСС и заявил о своей невиновности, объявлен в международный розыск и арестован заочно. Также заочно арестована и объявлена в розыск одна из суррогатных матерей - Ирина Когут, гражданка Украины.

Фигуранты дела обвиняются в торговле людьми и покушении на это преступление. Уголовное дело было возбуждено в январе прошлого года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ "Торговля людьми", по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть статьи 127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК РФ.

Как сообщала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, в квартире дома на Аргуновской улице в Москве в июне были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, с ними находились две женщины. Следственными органами было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Позднее правоохранители задержали гражданку Китая, которая находилась в квартире, где нашли младенцев. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. В квартире были обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.