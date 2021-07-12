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В Подмосковье мужчина насмерть сбил годовалого сына

Инцидент произошел в деревне Аббакумово

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мужчина насмерть сбил своего годовалого сына, двигаясь задним ходом на машине в Подмосковье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"По предварительной информации, сегодня в деревне Аббакумово на территории частного земельного участка мужчина, двигаясь на автомобиле задним ходом, совершил наезд на своего сына 2020 года рождения. В результате чего ребенок скончался на месте происшествия", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Лобни проводит проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства аварии. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Лобни Игорь Березовский.

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