В Подмосковье мужчина насмерть сбил годовалого сына

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мужчина насмерть сбил своего годовалого сына, двигаясь задним ходом на машине в Подмосковье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"По предварительной информации, сегодня в деревне Аббакумово на территории частного земельного участка мужчина, двигаясь на автомобиле задним ходом, совершил наезд на своего сына 2020 года рождения. В результате чего ребенок скончался на месте происшествия", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Лобни проводит проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства аварии. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Лобни Игорь Березовский.