В Подмосковье мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Полиция начала доследственную проверку после того, как мужчина насмерть сбил своего годовалого сына, двигаясь задним ходом на машине в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Вечером в понедельник отец сдавал задним ходом на машине, в результате чего совершил наезд на своего годовалого сына. От полученных травм ребенок погиб. По данному факту проводится доследственная проверка, по итогам которой принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе подмосковной прокуратуры сообщили, что деревне Аббакумово на территории частного земельного участка мужчина, двигаясь на автомобиле задним ходом, сбил своего сына 2020 года рождения. В результате происшествия ребенок погиб. Прокуратура Лобни проводит проверку по данному факту, устанавливаются все обстоятельства аварии.