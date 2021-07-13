Несколько десятков мигрантов устроили драку в столичном районе Кузьминки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Несколько десятков приезжих из сопредельных стран устроили массовую драку в столичном районе Кузьминки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Порядка 30 человек устроили массовую драку на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки. По предварительным данным, значительная часть из них - приезжие из сопредельных стран. На место происшествия стянуты полицейские", - сообщил он.

Очевидцы подтвердили ТАСС, что Зеленодольской улице произошла массовая драка, отметив, что в процессе конфликта были повреждены несколько припаркованных машин.