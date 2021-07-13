Полицейские задержали не менее 15 участников драки в столичном районе Кузьминки

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали не менее 15 мигрантов, которые устроили массовую драку в столичном районе Кузьминки. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Полицейским, прибывшим к месту массовой драки на Зеленодольской улице, удалось задержать порядка 15 участников потасовки. Значительная часть из них - приезжие из стран Средней Азии. Причина конфликта устанавливается", - сказал собеседник агентства. По его словам, во время драки участники выбегали на проезжую часть и создавали помехи для автомобилей и пешеходов.

В ГУ МВД РФ по Москве подтвердили информацию о драке, добавив, что полицейские совместно с Росгвардией пресекли массовую драку.

"В полицию поступило сообщение о возможном конфликте между гражданами около станции метро Кузьминки. Прибывшими на место сотрудниками полиции и Росгвардии приняты меры по недопущению нарушения общественного порядка, также ими в территориальные отделы полиции доставлен ряд граждан для разбирательства", - сказали в главке.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что число участников драки превысило 50 человек, 20 из них были задержаны. По его данным, несколько дерущихся получили ножевые ранения, они госпитализированы. Значительная часть участников конфликта - это приезжие из стран Средней Азии. Причина драки выясняется.

Источник в медицинских службах сообщил, что в результате инцидента нескольких человек доставили в больницу.

"Несколько человек получили ранения в ходе массовой драки в столичном районе Кузьминки. У некоторых из них ножевые ранения, а также рваные раны. Прибывшие сотрудники скорой помощи решили госпитализировать несколько пострадавших в результате драки", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (01:34 мск) - добавлен комментарий ГУ МВД РФ по Москве.