В Канаде упал строительный кран

ОТТАВА, 13 июля. /ТАСС/. Как минимум один человек погиб при падении строительного крана в центральной части города Килоуна (провинция Британская Колумбия). Об этом в понедельник сообщил телеканал CBS.

Кран упал на строительную площадку. Место происшествия оцеплено полицией, работают спасательные службы. На данный момент в полиции могут подтвердить, что как минимум один человек погиб, но число пострадавших не уточняют.

По данным CBS, как минимум три человека доставлены в больницу, а общее число пострадавших может составить 10.