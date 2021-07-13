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В Канаде упал строительный кран

Как минимум один человек погиб при падении строительного крана, сообщил телеканал CBS

ОТТАВА, 13 июля. /ТАСС/. Как минимум один человек погиб при падении строительного крана в центральной части города Килоуна (провинция Британская Колумбия). Об этом в понедельник сообщил телеканал CBS.

Кран упал на строительную площадку. Место происшествия оцеплено полицией, работают спасательные службы. На данный момент в полиции могут подтвердить, что как минимум один человек погиб, но число пострадавших не уточняют.

По данным CBS, как минимум три человека доставлены в больницу, а общее число пострадавших может составить 10.

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