Специалисты ликвидируют в регионах РФ лесные пожары на площади почти 800 тыс. га

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты за сутки потушили в регионах РФ лесные пожары на площади 25 558 га, продолжается работа по ликвидации возгораний на площади 799 577 га, большинство из которых приходится на Якутию, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 114 лесных пожаров на площади 25 558 га. На 00:00 мск 13 июля на территории Российской Федерации действовало 318 лесных пожаров на площади 799 577 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии зафиксировано 144 пожара на землях лесного фонда на площади 578 423 га, 13 пожаров площадью 37 301 га в заповеднике "Олекминский" и природном парке "Ленские столбы", а также пожар площадью 600 га на землях иных категорий в Хангаласском районе. На Чукотке действуют 14 пожаров на площади 77 787 га, на Камчатке - пять пожаров площадью 45 468 га, в Магаданской области - 27 пожаров площадью 43 433 га и пожар в заповеднике "Магаданском" площадью 868 га, в Иркутской области - 14 пожаров на землях лесного фонда на площади 8 254 га и пожар в Витимском заповеднике площадью 570 га, в Республике Коми - восемь пожаров площадью 2 541 га. Также природные пожары зафиксированы в других регионах РФ.

На тушении задействовано 7 257 человек, 1 222 единицы техники, 47 воздушных судов, еще 87 воздушных судов задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации, режим ЧС введен в восьми субъектах РФ, особый противопожарный режим действует в 57 субъектах РФ.