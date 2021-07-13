Более 40 журналистов убили в Мексике с декабря 2018 года

МЕХИКО, 13 июля. /ТАСС/. Десятки журналистов и правозащитников были убиты в Мексике с декабря 2018 года, когда к власти пришло правительство во главе с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Такие данные содержатся в обнародованном в понедельник заявлении министерства внутренних дел (МВД) республики.

"Согласно подсчетам <...>, с декабря 2018 года до настоящего времени были убиты 43 журналиста и 68 правозащитников, на семерых сотрудников СМИ и двух правозащитников распространялось действие механизма защиты", - говорится в документе. В настоящее время под защитой находятся 1 478 человек в большинстве регионов страны, на соответствующую программу в 2019 и 2020 годах было выделено 783 млн песо (почти $40 млн).

Лопес Обрадор 8 апреля признал, что ситуация с тяжкими преступлениями остается сложной, несмотря на все усилия властей. В 2020 году в стране, согласно официальным данным, было совершено 34,5 тыс. умышленных убийств.

По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, подавляющее большинство правонарушений, совершаемых в отношении мексиканских журналистов, остаются безнаказанными.